ВС России вторые сутки не наносили удары авиацией и артиллерией в зоне СВО

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ракетные войска, беспилотники, артиллерия и авиация России вторые сутки не наносили удары в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в дни празднования 81-й годовщины Победы с полуночи 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.