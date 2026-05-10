ВС России вторые сутки не наносили удары авиацией и артиллерией в зоне СВО

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Ракетные войска, беспилотники, артиллерия и авиация России вторые сутки не наносили удары в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что в дни празднования 81-й годовщины Победы с полуночи 8 мая все группировки российских войск в зоне специальной военной операции продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации удары не наносились", - следует из сообщения военного ведомства.