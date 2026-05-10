Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Армения является членом Евразийского экономического союза и продолжает свою деятельность в нем, но когда придет время, Ереван сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, комментируя предложение президента России Владимира Путина как можно раньше определиться с внешнеполитическим курсом.