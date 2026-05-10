Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны

ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Армения является членом Евразийского экономического союза и продолжает свою деятельность в нем, но когда придет время, Ереван сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, комментируя предложение президента России Владимира Путина как можно раньше определиться с внешнеполитическим курсом.
"Мы всегда говорили: когда придет момент, когда Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, естественно, его сделаем… На данный момент мы являемся членом ЕАЭС и продолжаем в Союзе свою деятельность. Также не секрет, что у народа Армении есть европейские устремления. Когда придет время принять решение, мы его примем", - приводит слова министра армянское издание news.am.
Мирзоян подчеркнул, что "сегодня 10 мая, мы являемся членом ЕАЭС, нам никто не говорил: завтра выходите".
Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).