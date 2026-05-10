Рейтинг@Mail.ru
Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:27 10.05.2026
Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны

Мирзоян: Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, когда придет время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Армении Мирзоян заявил, что страна является членом Евразийского экономического союза и продолжает свою деятельность в нем.
  • Министр подчеркнул, что когда придет время, Армения сделает выбор между ЕАЭС и ЕС.
  • Путин предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза.
ЕРЕВАН, 10 мая – РИА Новости. Армения является членом Евразийского экономического союза и продолжает свою деятельность в нем, но когда придет время, Ереван сделает выбор между ЕАЭС и ЕС, заявил глава МИД страны Арарат Мирзоян, комментируя предложение президента России Владимира Путина как можно раньше определиться с внешнеполитическим курсом.
"Мы всегда говорили: когда придет момент, когда Армения должна будет сделать выбор между ЕАЭС и ЕС, мы, естественно, его сделаем… На данный момент мы являемся членом ЕАЭС и продолжаем в Союзе свою деятельность. Также не секрет, что у народа Армении есть европейские устремления. Когда придет время принять решение, мы его примем", - приводит слова министра армянское издание news.am.
Мирзоян подчеркнул, что "сегодня 10 мая, мы являемся членом ЕАЭС, нам никто не говорил: завтра выходите".
Президент России Владимир Путин на пресс-подходе в субботу предложил обсудить вопрос о планах Армении по ЕС на очередном саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Владимир Зеленский в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Песков призвал Армению дать разъяснения по поводу заявлений Зеленского
Вчера, 13:50
 
АрменияРоссияЕреванАрарат МирзоянВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвросоюзПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала