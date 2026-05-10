В Анапе объяснили, почему в городе появляется запах газа

20:37 10.05.2026 (обновлено: 00:15 11.05.2026)
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Порт города Анапа. Архивное фото
  • Запах газа в Анапе периодически появляется из-за работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска.
  • Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.
  • При низком атмосферном давлении и южном или юго-восточном ветре запах доносится до Анапы и исчезает с изменением направления ветра, объяснила она.
КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Запах газа в Анапе периодически появляется вследствие работ на базе недалеко от Новороссийска, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.
«

"Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска", - написала Маслова в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что при низком атмосферном давлении и юго-восточном или южном ветре запах ощущается в Анапе и исчезает сразу же при смене направления ветра.
Руководитель Анапы подчеркнула, что это явление не несет угрозы. По ее словам, управление Роспотребнадзора следит за качеством воздуха, и в случае, если замеры покажут превышение допустимых норм, ведомство предупредит местные власти и население, чтобы они предприняли необходимые меры безопасности.
При этом Маслова подчеркнула, что при появлении сильного запаха газа в помещении следует немедленно позвонить по номеру 112 или 04, избегать включения света и электроприборов, открыть окна, проветривать помещение и дождаться специалистов.
