В Анапе объяснили, почему в городе появляется запах газа

КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Запах газа в Анапе периодически появляется вследствие работ на базе недалеко от Новороссийска, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

"Источником запаха является не газ. Запах исходит при проведении работ на базе в Южной Озереевке, расположенной недалеко от Новороссийска", - написала Маслова в своем Telegram-канале .

При этом Маслова подчеркнула, что при появлении сильного запаха газа в помещении следует немедленно позвонить по номеру 112 или 04, избегать включения света и электроприборов, открыть окна, проветривать помещение и дождаться специалистов.