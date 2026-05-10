Алиев назвал заявления европейских лидеров в Ереване пустословием

БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров, которые они озвучивают в ходе своих визитов в Армению.
В начале мая 2026 года высшее руководство Европейского союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу ЕС Антониу Кошту, прибыли в Ереван для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества и первом двустороннем саммите ЕС – Армения.
"Если бы у них (Европы - ред.) были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более", - сказал Алиев.
По его словам, все, чем занимаются европейские лидеры – это пустословие, поэтому коэффициент их поддержки в собственных странах составляет 10-15%.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.