Рейтинг@Mail.ru
Алиев назвал заявления европейских лидеров в Ереване пустословием - РИА Новости, 10.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 10.05.2026
Алиев назвал заявления европейских лидеров в Ереване пустословием

Алиев назвал заявления европейских лидеров, озвученные в Ереване, пустословием

© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
© AP Photo / Sergei Grits
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ильхам Алиев назвал заявления европейских лидеров, которые они озвучили во время визитов в Армению, пустословием.
  • По его словам, они не помогли Армении в 2020 году, хотя сейчас строят из себя мнимых героев.
  • Поэтому коэффициент их поддержки в своих странах составляет всего 10-15 процентов, добавил президент Азербайджана.
БАКУ, 10 мая – РИА Новости. Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев назвал пустословием заявления европейских лидеров, которые они озвучивают в ходе своих визитов в Армению.
В начале мая 2026 года высшее руководство Европейского союза и лидеры западных стран, включая президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, главу ЕС Антониу Кошту, прибыли в Ереван для участия в восьмом саммите Европейского политического сообщества и первом двустороннем саммите ЕС – Армения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Изменить географию: Армения выбирает очень рискованный путь
6 мая, 08:00
«
"Если бы у них (Европы - ред.) были силы, то они могли помочь Армении еще в 2020 году. Некоторые иностранные лидеры, которые сегодня приезжают в Армению и строят из себя мнимых героев, были у власти в своих странах и в 2020 году – что же они тогда не приехали и не помогли Армении? Пустословие и ничего более", - сказал Алиев.
По его словам, все, чем занимаются европейские лидеры – это пустословие, поэтому коэффициент их поддержки в собственных странах составляет 10-15%.
После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах Нагорный Карабах много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.05.2026
Макрон объяснил, почему приехал в Армению без жены
3 мая, 21:56
 
В миреАрменияНагорный КарабахФранцияИльхам АлиевЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала