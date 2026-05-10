Афганские контрразведчики арестовали трех журналистов за четыре дня

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кабуле сотрудники Главного управления разведки (GDI) арестовали трех журналистов за последние четыре дня.

AFJC призвал власти прекратить преследование журналистов и соблюдать Закон о СМИ.

По данным центра, в настоящее время уже семь журналистов находятся под стражей или отбывают наказание за «антигосударственную пропаганду».

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Два журналиста афганского новостного портала Tolo news, а также владелец и директор афганского информационного агентства Peygard арестованы за последние четыре дня сотрудниками Главного управления разведки (GDI) в Кабуле, сообщает в воскресенье Центр афганской журналистики (AFJC).

"По данным достоверных источников, по меньшей мере трое журналистов - Джавид Ниази, репортер и владелец частного информационного агентства Paygard, Мансур Ниязи и Имран Данеш, сотрудники новостного портала Tolo тews, были задержаны сотрудниками GDI в Кабуле . Их местонахождение в настоящее время неизвестно", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениям информированных источников, Джавид Ниази был задержан в среду после вызова в управление GDI, а в четверг Мансур Ниязи был арестован контрразведчиками в кабульском районе Карт-е Чар. Сотрудники портала Tolo news подтвердили, что Имран Данеш также был задержан, однако конкретная информация о его аресте не разглашается.

"Один из источников сообщает, что Данеш был арестован прошлой ночью", - сообщает AFJC, по данным которого помимо арестованных работников СМИ трое других журналистов подверглись угрозам со стороны GDI за последние четыре дня. Из соображений безопасности детали инцидентов и личности тех журналистов, которым угрожали сотрудники органов безопасности, в настоящее время не разглашаются.

AFJC опубликовал заявление, в котором призвал власти прекратить преследование журналистов и соблюдать Закон о СМИ.

"Журналисты должны иметь возможность выполнять свою работу без страха преследований, запугивания или задержания. Любые попытки заставить замолчать прессу угрожают самому фундаменту свободы выражения мнений и подотчетности в Афганистане", - отмечается в заявлении организации.