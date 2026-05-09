На концерте в Ивангороде развернули самую большую копию Знамени Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
ИВАНГОРОД (Ленинградская обл.), 9 мая - РИА Новости. Самая большая копия Знамени Победы размером 48 на 22 метра развернута на концерте "Берега Победы" в Ивангороде в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
Казаки Северо-Западного казачьего войска, участники СВО, казачья молодежь во главе с атаманом войска Максимом Бугой в память о подвиге героев Великой Отечественной войны развернули на берегу Нарвы самую большую копию Знамени Победы размером 48 на 22 метра. Ее подготовили совместно с Национальным Фондом правовой поддержки организаций и граждан.
В этом году празднуется 81-я годовщина Победы. Концерт "Берега Победы" четвертый год подряд проходит в Ивангороде у стен Ивангородской крепости на берегу Нарвы. Его видно и слышно на двух берегах реки: с российской и эстонской сторон. В программе - выступления государственного кубанского ансамбля "Криница", группы "НА-НА", ВИА "Белорусские легенды" ("Белорусские песняры"), Татьяны Булановой, Сосо Павлиашвили, Юрия Лозы и шоу-оркестра "Стрид Бенд".