Если Зеленский хочет переговоров, то пусть звонит в Москву, заявил Ушаков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Юрий Ушаков заявил, что если Владимир Зеленский хочет переговоров с Владимиром Путиным, то пусть звонит в Москву.
- Ушаков прокомментировал сообщения о том, что Роберт Фицо якобы может передать Путину послание Зеленского о позиции Украины по переговорам.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Если Владимир Зеленский хочет переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, то пусть звонит в Москву, сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ушаков во время общения с журналистами прокомментировал сообщения о том, что премьер Словакии Роберт Фицо якобы может передать Путину послание Зеленского о позиции Украины по переговорам. По словам Ушакова, Путин не раз сообщал, что если Зеленский хочет встречи, то Москва готова его принять.
«
"Пусть звонит. Чего он (Зеленский - ред.) передает, а потом все зависает в воздухе", - сказал Ушаков.
Ранее Ушаков сообщил, что украинская тема обсуждалась на встрече Путина и Фицо. При этом премьер Словакии не передавал президенту РФ посланий от Зеленского.