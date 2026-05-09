15:01 09.05.2026 (обновлено: 17:22 09.05.2026)
"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая

Миллер высмеял указ Зеленского, "разрешающий" России провести парад Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер поднял на смех Владимира Зеленского после издания указа, "позволяющего" России провести парад Победы в Москве.
"Очевидно, он пришел к выводу, что без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. <…> Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря", — написал он в соцсети X.
Миллер также пошутил, что после этого глава киевского режима должен "дать разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту — на открытие пирамид ровно в девять часов утра".
Ранее глава киевского режима издал указ "О проведении парада в Москве". В документе говорится, что 9 мая 2026 года Украина "разрешает провести парад" в Москве, а квадрат Красной площади на время мероприятия исключается из плана применения украинского вооружения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести парад Победы. В МИД выходку Зеленского назвали цирком и клоунадой.
