"Он разрешил". На Западе высмеяли выходку Зеленского накануне 9 Мая

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер поднял на смех Владимира Зеленского после издания указа, "позволяющего" России провести парад Победы в Москве.
"Очевидно, он пришел к выводу, что без его разрешения Россия могла и не знать, позволено ли ей устроить парад на собственной площади, в собственной столице, по случаю собственного праздника. <…> Самое забавное, что это должно было звучать угрожающе, но вышло как заявление обиженного завхоза летнего лагеря", — написал он в соцсети X.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на это заявил, что Кремлю не нужно ничье дозволение, чтобы провести парад Победы. В МИД выходку Зеленского назвали цирком и клоунадой.