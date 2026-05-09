МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский втайне ждал удара России по Киеву в случае атаки на Москву 9 мая, чтобы затем выставить себя жертвой, пишет Junge Welt.
Отмечается, что таким образом он мог бы произвести впечатление на президента США Дональда Трампа.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в случае провокаций центр Киева в ответ ждет массированный ракетный удар.