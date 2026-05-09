МОСКВА, 9 мая - РИА новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, пообещавшему разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо, выбравшему День Победы в РФ вместо Дня Европы, отметив, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы.

Мерц заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы.

"Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами", - сказала она РИА Новости.