23:30 09.05.2026 (обновлено: 23:32 09.05.2026)
Захарова раскритиковала слова Мерца о Дне Европы

Захарова: без победы СССР никакого Дня Европы бы не было

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что без победы советского народа не было бы Дня Европы, а был бы "один сплошной концлагерь с газовыми камерами".
МОСКВА, 9 мая - РИА новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила канцлеру Германии Фридриху Мерцу, пообещавшему разговор премьер-министру Словакии Роберту Фицо, выбравшему День Победы в РФ вместо Дня Европы, отметив, что никакого бы Дня Европы без СССР не было бы.
Мерц заявил на пресс-конференции, что Фицо ждет разговор о его визите в российскую столицу на День Победы.
"Никакого Дня Европы без победы советского народа не было бы. Был бы один сплошной концлагерь с газовыми камерами", - сказала она РИА Новости.
"Хотя сколько их ни спасай, они из любой позиции самоорганизуются в концлагерь", - добавила Захарова.
