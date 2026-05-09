МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас проявила глупость, сказав, что Эстония не празднует 9 мая из-за действий советского лидера Иосифа Сталина, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она привела заявление Каллас о том, что Эстония не празднует День Победы 9 мая из-за Сталина. По версии главы евродипломатии, тот якобы не дал эстонцам жить свободно и независимо, а вместо этого для них якобы начались "жестокости и страдания".
"Как говорится, глупость она могла бы скрыть только молчанием, но не умела", - отметила Захарова.
Она добавила, что в прибалтийских республиках, якобы страдавших в годы СССР, на деле росло население и развивалась промышленность.
"Учитывая, что героями Эстонии признаны легионеры-эсэсовцы, сражавшиеся против Красной армии, завтра у официального Таллина скорее (9 мая - ред.) будет день траура", - написала также дипломат.