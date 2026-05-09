Захарова сравнила Зеленского с Пугачевой

21:11 09.05.2026 (обновлено: 21:12 09.05.2026)
Захарова сравнила разрешившего парад Зеленского с разрешавшей весну Пугачевой

  • Захарова провела аналогию между Зеленским и Пугачевой.
  • Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева, иронично заявила она.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова провела ироничную аналогию между Владимиром Зеленским, "разрешившим" парад на Красной Площади, и певицей Аллой Пугачевой, традиционно "разрешающей" весну.
Как указывает Захарова, ранее экс-премьер Польши Лешек Миллер после "указа" Зеленского о "разрешении" России проводить парад в День Победы заявил, что следующим шагом должно стать "разрешение Японии на цветение сакуры, а Египту - на открытие пирамид ровно в девять часов".
"Что будет с Лешеком, когда он узнает, что весну "разрешает" Пугачева?" - написала она в своем Telegram-канале.
Пугачева соблюдает традицию, которую называет Праздником желтых тюльпанов - ежегодно в первое воскресенье марта она "разрешает весну".
