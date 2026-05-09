Захарова назвала День Победы морально-нравственным камертоном - РИА Новости, 09.05.2026
09:30 09.05.2026 (обновлено: 10:00 09.05.2026)
Захарова назвала День Победы морально-нравственным камертоном

Захарова назвала День победы священным и сакральным праздником

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Мария Захарова
Мария Захарова. Архивное фото
  • Мария Захарова назвала День Победы морально-нравственным камертоном.
  • Она подчеркнула, что праздник является священным и сакральным, отмечая огромное количество жертв, понесенных страной во время войны.
  • Захарова отметила объединительную и историческую значимость Дня Победы.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. День Победы - это тот морально-нравственный камертон, по которому стоит сверяться, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Для нас для всех (это важный праздник - ред.). Я считаю, что это вообще камертон того, как человек относится к 9 мая, к Дню Победы, в независимости от того, где он живет, в каком регионе, в какой стране, к какой эпохе принадлежит, к какому поколению, были у него фронтовики в семье, не были, - это камертон. Это то, по чему можно и сверять тот самый морально-этический и традиционно-ценностный код, о котором мы столько говорим", - сказала она в эфире Первого канала.
Можно узнавать о событиях военных лет из книг, из истории семьи, но вывод один - это были победители, герои, отметила Захарова.
"Это были люди, которые и освобождали, и главное давали возможность будущим поколениям просто жить. И жить как должны жить люди, а не в том скотском состоянии, как это предполагалась сделать Третьим рейхом, его идеологами. Поэтому праздник священный, он по-настоящему сакральный. Такое количество жертв - 27 миллионов потеряла наша страна, из них половина - это мирное гражданское население, которое уничтожали специально, намеренно", - подчеркнула она.
Уничтожили бы еще больше, "если бы не поставили тот самый затвор, если бы не выпроводили", указала Захарова.
"Это особый день, объединительный день, день исторической памяти. Тот самый моральный, нравственный камертон, по которому стоит сверяться", - резюмировала она.
