Захарова рассказала о восстановлении цепочки памяти о войне и Победе - РИА Новости, 09.05.2026
06:32 09.05.2026
Захарова рассказала о восстановлении цепочки памяти о войне и Победе

Захарова: цепочка памяти о войне и Победе надорвалась в эпоху 1990-х

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Цепочку памяти о Великой Отечественной войне и Победе, которая была надорвана в эпоху 1990-х, удалось восстановить и передать современному поколению не только через учебники и документальные фильмы, но и на уровне общения, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Было понятно, что цепочка уже надорвана в 1990-е. До этого, конечно, в конце 1980-х годов появлялось безразличное отношение к этой тематике, вообще незнание этой тематики… Есть же понятие - вечный огонь, тот, который не должен никогда потухнуть. Вот у нас, мне кажется, было ощущение, что этот огонек был где-то только на уровне раскаленного фитиля… Но удалось сохранить этот огонь. Огонь победы. Огонь, как эстафета памяти", - сказала Захарова накануне 81-й годовщины Победы.
Официальный представитель МИД уточнила, что "цепочка памяти" в 1990-е годы была надорвана тремя компонентами: появлением фейков, ложными постулатами и выдаваемыми за правду "вновь открывшимися" обстоятельствами. Огонь памяти мог потухнуть из-за "недружественных ветров" и безразличия, но этого не случилось, подчеркнула Захарова.
"Мне кажется, что этот момент передачи знания не только в качестве учебников, академических изданий, документальных фильмов, но именно на уровне ощущения, чувства, особой эмоции к новому поколению от поколения уходящего, через нас, через наше поколение, мне кажется, это состоялось", - отметила Захарова.
Теперь важно передать эту память новому, подрастающему поколению, чтобы "цепочка" памяти никогда не была прервана, заключила Захарова.
