00:35 09.05.2026 (обновлено: 01:53 09.05.2026)
Захарова рассказала, что она и ее семья думают про День Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова назвала День Победы священным днем.
  • Оба деда и обе бабушки Марии Захаровой внесли свой вклад в победу в Великой Отечественной войне: дедушки воевали на фронте, а бабушки трудились в тылу.
  • Двоюродный дедушка Марии Захаровой пал смертью храбрых и был награжден посмертно.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости призналась, что День Победы лично для нее и ее семьи является священным днем еще и потому, что ее дедушки воевали на фронте, а бабушки трудились в тылу.
"Это абсолютно священный день. Потому что это государственный праздник, потому что это история семьи, страны, народа. Этот день - это та страница нашей истории, которая, наверное, является стержневой, которая собирает поколения, которая является точкой передачи знания о героизме наших предков будущим поколениям", - сказала Захарова агентству.
Дипломат пояснила: праздник так важен для ее семьи еще и потому, что оба ее деда – по маминой и папиной линии – воевали, а бабушки трудились в тылу.
"Воевали в разных частях: танкист и разведподразделение - Юрий Иванович Захаров, Владислав Григорьевич Мачулко - авторота. Бабушки - одна работала, была труженицей тыла на заводе, который производил детали для комплектующей авиационной техники, а до этого был мебельный завод, но в первые же месяцы войны переквалифицировался и дальше уже работал на оборонку. И вторая бабушка студенткой, но все равно по вечерам работала на заводе", - поделилась Захарова.
Официальный представитель МИД России рассказала и о других членах своей семьи, воевавших на фронте.
"Мой двоюродный дедушка, родной брат Владислава Григорьевича Мачулко, Владимир Григорьевич Мачулко, к сожалению, в первые годы войны погиб, пал, действительно, в прямом смысле, как это обычно пишут на памятниках, мемориалах, надгробиях, в его случае это не пустые слова, так оно и есть - пал смертью храбрых. Продержался долго на огневой позиции, тем самым воодушевив и подняв за собой других, но, к сожалению, от полученных ранений потом в госпитале умер, был награжден посмертно", - рассказала Захарова.
