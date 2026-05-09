Захарова рассказала, что она и ее семья думают про День Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости призналась, что День Победы лично для нее и ее семьи является священным днем еще и потому, что ее дедушки воевали на фронте, а бабушки трудились в тылу.

"Это абсолютно священный день. Потому что это государственный праздник, потому что это история семьи, страны, народа. Этот день - это та страница нашей истории, которая, наверное, является стержневой, которая собирает поколения, которая является точкой передачи знания о героизме наших предков будущим поколениям", - сказала Захарова агентству.

Дипломат пояснила: праздник так важен для ее семьи еще и потому, что оба ее деда – по маминой и папиной линии – воевали, а бабушки трудились в тылу.

"Воевали в разных частях: танкист и разведподразделение - Юрий Иванович Захаров, Владислав Григорьевич Мачулко - авторота. Бабушки - одна работала, была труженицей тыла на заводе, который производил детали для комплектующей авиационной техники, а до этого был мебельный завод, но в первые же месяцы войны переквалифицировался и дальше уже работал на оборонку. И вторая бабушка студенткой, но все равно по вечерам работала на заводе", - поделилась Захарова.

Официальный представитель МИД России рассказала и о других членах своей семьи, воевавших на фронте.