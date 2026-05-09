"Ювентус" обыграл "Лечче" в матче Серии А с двумя отмененными голами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:0.
- Два гола «Ювентуса» были отменены из-за положения «вне игры».
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Туринский "Ювентус" обыграл "Лечче" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на первой минуте забил Душан Влахович.
09 мая 2026 • начало в 21:45
Завершен
Главный арбитр матча Андреа Коломбо отменил голы Влаховича и его одноклубника Пьера Калюлю на 48-й и 59-й минутах соответственно из-за положения "вне игры".
В следующем туре "Ювентус" примет "Фиорентину" 17 мая. В этот же день "Лечче" в гостях сыграет с "Сассуоло".