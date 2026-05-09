"Ювентус" обыграл "Лечче" в матче Серии А с двумя отмененными голами
23:47 09.05.2026
"Ювентус" обыграл "Лечче" в матче Серии А с двумя отмененными голами

  • «Ювентус» обыграл «Лечче» в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу со счетом 1:0.
  • Два гола «Ювентуса» были отменены из-за положения «вне игры».
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Туринский "Ювентус" обыграл "Лечче" в матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Лечче завершилась победой гостей со счетом 1:0. Мяч на первой минуте забил Душан Влахович.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Лечче
0 : 1
Ювентус
01‎’‎ • Душан Влахович
(Андреа Камбиасо)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Главный арбитр матча Андреа Коломбо отменил голы Влаховича и его одноклубника Пьера Калюлю на 48-й и 59-й минутах соответственно из-за положения "вне игры".
"Ювентус", набрав 68 очков, опередил "Милан", который еще не провел свой матч 36-го тура, и поднялся на третье место в таблице Серии А, где "Лечче" с 32 баллами идет 17-м.
В следующем туре "Ювентус" примет "Фиорентину" 17 мая. В этот же день "Лечче" в гостях сыграет с "Сассуоло".
