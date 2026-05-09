Умер автор романов "Звонок" Кодзи Судзуки

19:59 09.05.2026 (обновлено: 20:04 09.05.2026)
Умер создавший цикл романов "Звонок" писатель Кодзи Судзуки, ему было 68 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Японский писатель Кодзи Судзуки умер в возрасте 68 лет.
  • Он известен своими романами ужасов, такими как "Звонок" и "Спираль".
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Японский писатель Кодзи Судзуки, создавший цикл романов "Звонок", который лег в основу одноименного фильма ужасов, скончался в возрасте 68 лет, сообщает телеканал NHK.
"Писатель Кодзи Судзуки, известный своими многочисленными популярными романами ужасов, такими как "Звонок" и "Спираль", скончался 8 мая в возрасте 68 лет", - говорится в сообщении телеканала.
Отмечается, что писатель скончался от болезни в больнице Токио. Свою последнюю работу он опубликовал в 2025 году.
 
