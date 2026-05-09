В Японии почтили память Рихарда Зорге

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Российские дипломаты, сотрудники российских учреждений, послы и дипломаты дружественных стран и проживающие в Японии россияне возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония возложения цветов и венка на могилу Зорге - часть серии мероприятий посольства России в Японии, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в числе которых шествие "Бессмертного полка" и историческая проекция фотохроники времен Великой Отечественной.