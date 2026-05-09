В Японии почтили память Рихарда Зорге

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Российские дипломаты, сотрудники российских учреждений, послы и дипломаты дружественных стран и проживающие в Японии россияне возложили цветы на могилу легендарного советского разведчика Рихарда Зорге в 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония проходит на кладбище "Тама рэйэн" в пригороде Токио.
В ней принимают участие послы и представители дипломатических миссий Белоруссии, Армении, Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Перед собравшимися выступил посол России в Японии Николай Ноздрев.
"Сегодня, когда народы наших стран отмечают общий великий праздник Победы, мы по традиции собираемся здесь, чтобы поклониться подвигу советского разведчика Рихарда Зорге", - сказал посол.
Он отметил, что именно с Японией связаны наиболее яркие страницы жизни легендарного разведчика. "Деятельность группы Зорге была построена очень эффективно. Она имела прямой доступ к ближайшему окружению премьер-министра Японии, а сам Рихард Зорге встречался и общался со всеми важными делегациями нацисткой Германии, которые приезжали в Японию. Это давало доступ к уникальной информации", - отметил Ноздрев.
Присутствующие почтили память павших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.
Церемония возложения цветов и венка на могилу Зорге - часть серии мероприятий посольства России в Японии, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в числе которых шествие "Бессмертного полка" и историческая проекция фотохроники времен Великой Отечественной.
Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет. В начале 1941 года Зорге, работавший с позывным "Рамзай", получил информацию о скором нападении Германии на СССР от германского посла, с которым был дружен. В сентябре 1941 года Зорге передал в ставку, что Япония не будет вступать в войну с СССР, что дало возможность перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы и не допустить ее захвата гитлеровскими войсками. Зорге и члены его интернациональной группы были арестованы 18 октября 1941 года, 7 ноября 1944 года Зорге казнили в токийской тюрьме. В 1964 году Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.
