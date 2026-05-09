Месси назвал лучшего футболиста мира нового поколения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси заявил, что Ламин Ямаль является самым талантливым игроком нового поколения и напоминает ему его самого в начале карьеры.
- Ямаль восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он выбыл до конца клубного сезона.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Аргентинский футболист Лионель Месси, играющий за клуб североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Интер Майами", заявил, что нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль является самым талантливым игроком нового поколения и напоминает ему его самого в начале карьеры.
"Новое поколение футболистов очень хорошее. И у них впереди еще много лет, но если выбирать одного. Учитывая то, что он уже сделал за свое время, и то, что ждет его в будущем, уверен, вы уже не раз слышали о нем, - это Ламин Ямаль. Для меня нет сомнений, что сейчас он лучший", - приводит слова Месси sport.es в ответ на вопрос о том, кто из молодого поколения футболистов напоминает ему себя.
18-летний Ямаль восстанавливается после травмы задней поверхности бедра, из-за которой он выбыл до конца клубного сезона. В текущем сезоне он сыграл 45 матчей и забил 24 гола. В прошлом году испанец занял второе место в голосовании за "Золотой мяч". В составе "Барселоны" Ямаль стал двукратным чемпионом Испании, победителем Кубка страны и двукратным обладателем Суперкубка Испании. В качестве игрока сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата Европы.
Месси 38 лет, он является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
