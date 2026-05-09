В ОП предложили ввести дополнительные выплаты ко Дню Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил ввести дополнительные выплаты ко Дню Победы для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
- Гриб подчеркнул, что праздничные даты нередко связаны с дополнительными расходами для семей, поэтому такие выплаты могут стать отдельной мерой поддержки.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты ко Дню Победы нужно ввести для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
"В День Победы уже есть выплаты нашим ветеранам, но было бы неплохо, если бы получали дополнительные выплаты наши военнослужащие. В честь Дня Победы выплаты могут получать и сотрудники правоохранительных органов", - сказал Гриб.
Гриб подчеркнул, что праздничные даты нередко связаны с дополнительными расходами для семей, поэтому такие выплаты смогут стать отдельной мерой поддержки.
Экономист рассказал о выплатах ветеранам к 9 Мая
7 мая, 04:12