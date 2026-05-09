В ОП предложили ввести дополнительные выплаты ко Дню Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Дополнительные выплаты ко Дню Победы нужно ввести для военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, заявил РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Гриб подчеркнул, что праздничные даты нередко связаны с дополнительными расходами для семей, поэтому такие выплаты смогут стать отдельной мерой поддержки.