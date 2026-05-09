ВСУ потеряли более 100 боевиков в зоне ответственности "Севера"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
13:41 09.05.2026
ВСУ потеряли более 100 боевиков в зоне ответственности "Севера"

Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли более 100 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области.
  • В Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Избицкое и Вильча.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли более 100 боевиков в зоне ответственности российской группировки войск "Север", подразделения которой отвечали на нарушения перемирия со стороны украинских формирований, сообщило в субботу Минобороны РФ.
По информации МО РФ, в зоне специальной военной операции зафиксировано 8970 нарушений ВСУ режима прекращения огня, в этих условиях российская армия зеркально реагировала на нарушения перемирия.
"В ходе нанесения ответных ударов подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Комаровка, Андреевка и Малая Корчаковка Сумской области. В Харьковской области поражены формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Старица, Избицкое и Вильча Харьковской области. Противник потерял более 100 военнослужащих, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
