За время перемирия ВСУ нанесли 7151 удар БПЛА

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинские формирования за время перемирия нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.
Перемирие ко Дню Победы, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным, началось в 00.00 мск 8 мая.
"За время перемирия ВСУ... нанесли 7151 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.