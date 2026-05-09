Лукашенко заявил о необходимости сохранить правду о войне

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Долг поколения победителей - сохранить правду о войне и рассказывать все, даже то, что тяжело произносить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы - это день исторической справедливости. Наш долг - сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить", - сказал белорусский лидер, выступая на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска.
По словам Лукашенко, знамя Победы сейчас в наших руках.
"Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы", - сказал президент.
Лукашенко подчеркнул, что мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений.
"Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли", - добавил глава государства.
Лукашенко поблагодарил всех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей.
"Спасибо вам. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не порвалась", - сказал президент.
Президент обратился к ветеранам.
"Вас осталось совсем немного, но ваш подвиг - это нравственная высота. И у нас, белорусов, нет другого пути, кроме начатого вами: к миру и созиданию. Мы сделаем все, чтобы сохранить тот мир, который вы завоевали для нас", - сказал Лукашенко.