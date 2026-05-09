Лукашенко заявил о необходимости сохранить правду о войне

МИНСК, 9 мая - РИА Новости. Долг поколения победителей - сохранить правду о войне и рассказывать все, даже то, что тяжело произносить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Нам, наследникам победителей, нельзя забыть, кто мы, если хотим жить в мире и безопасности, если мы не хотим войны. День Победы - это день исторической справедливости. Наш долг - сохранить правду о той войне, рассказывать все, даже то, что тяжело порой произносить", - сказал белорусский лидер, выступая на торжественной церемонии возложения цветов и венков в 81-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на Площади Победы в центре Минска

По словам Лукашенко , знамя Победы сейчас в наших руках.

"Передавая его от поколения к поколению, мы бьемся на всех фронтах за правду о той войне, за статус победителей, за суверенное право выбирать свой путь на своей земле. Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы", - сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что мы должны научить свою молодежь видеть лицо фашизма под маской благих намерений.

"Это то, что мы обязаны сделать для их мирного будущего и родной земли", - добавил глава государства.

Лукашенко поблагодарил всех, кто в День Победы идет к мемориалам и памятным местам вместе с ветеранами, семьями, кто приводит с собой малышей.

"Спасибо вам. Спасибо, что делаете все, чтобы нить времени не порвалась", - сказал президент.

Президент обратился к ветеранам.