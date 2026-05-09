Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Запад" отразила атаку, которую, несмотря на перемирие, ВСУ предприняли в районе Коровьего Яра, противник потерял до 60 боевиков, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" отразили атаку подразделений механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Коровий Яр Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, 13 автомобилей и два орудия полевой артиллерии", - говорится в сводке российского военного ведомства.
22 июня 2022, 17:18