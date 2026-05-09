Российские военные зеркально реагировали на нарушения перемирия

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские Вооруженные силы зеркально реагировали на нарушения перемирия со стороны ВСУ, наносили ответные удары по огневым позициям, поражали пункты управления БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

"В этих условиях Вооруженные силы Российской Федерации зеркально реагировали на нарушения перемирия. Наносили ответные удары по огневым позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке российского военного ведомства.