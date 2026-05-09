Путин выразил надежду на обмен военнопленными с Украиной

"Поскольку возникло позднее предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали пятого числа ... - направили же целый список, 500 человек - то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать и сделали, продлили еще на два дня это перемирие. В надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", - сказал глава государства журналистам.