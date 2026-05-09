Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил надежду на обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 09.05.2026 (обновлено: 23:14 09.05.2026)
Путин выразил надежду на обмен военнопленными с Украиной

Путин выразил надежду, что обмен военнопленными с Киевом состоится

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПресс-конференция президента Владимира Путина
Пресс-конференция президента Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Пресс-конференция президента Владимира Путина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин выразил надежду на обмен военнопленными с Киевом.
  • Россия направила список из 500 человек для обмена и продлила перемирие на два дня в надежде провести обмен.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новый обмен военнопленными с Киевом состоится.
В ходе общения с представителями СМИ в субботу президент отметил, что Россия сразу поддержала предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене пленными. Кроме того, Москва еще 5 мая передала украинской стороне предложение об обмене и направила на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Россия вела подготовку списков военнопленных на обмен еще до перемирия
Вчера, 17:07
"Поскольку возникло позднее предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали пятого числа ... - направили же целый список, 500 человек - то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать и сделали, продлили еще на два дня это перемирие. В надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", - сказал глава государства журналистам.
Путин также сообщил, что никаких предложений от Киева по обмену пленными до сих пор Москве не поступало.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Киев не готов к обмену пленными, заявил Путин
Вчера, 21:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ПутинУкраинаДональд ТрампЮрий Ушаков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала