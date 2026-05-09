Путин выразил надежду на обмен военнопленными с Украиной

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что новый обмен военнопленными с Киевом состоится.
В ходе общения с представителями СМИ в субботу президент отметил, что Россия сразу поддержала предложение президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной и обмене пленными. Кроме того, Москва еще 5 мая передала украинской стороне предложение об обмене и направила на Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России.
"Поскольку возникло позднее предложение президента США еще и провести обмен, который мы сами и предлагали пятого числа ... - направили же целый список, 500 человек - то, конечно, мы это приветствовали и готовы были это сделать и сделали, продлили еще на два дня это перемирие. В надежде провести обмен. Надеюсь, что в конце концов мы это сделаем", - сказал глава государства журналистам.
Ранее помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил, что Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу".
