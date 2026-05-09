Во Владивостоке прогремел салют в честь Дня Победы - РИА Новости, 09.05.2026
15:50 09.05.2026
Во Владивостоке прогремел салют в честь Дня Победы

© РИА НовостиПраздничный салют в честь Дня Победы во Владивостоке
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Владивостоке прогремел салют в честь Дня Победы.
  • Артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота дали 30 залпов в сопровождении фейерверка, салют начался в 21:56 (14:56 мск).
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Салют в честь Дня Победы прогремел в центре Владивостока, передает корреспондент РИА Новости.
Вечером на центральной площади Владивостока собрались сотни горожан, чтобы посмотреть праздничный салют. Людей было много не только на площади, они наблюдали с возвышенностей за несколько километров от центра.
Салют начался на несколько минут раньше запланированного – в 21.56 (14.56 мск). Артиллеристы береговых войск Тихоокеанского флота дали 30 залпов в сопровождении фейерверка.
Ранее первые в России салюты в честь Дня Победы прошли в Петропавловске-Камчатском и Анадыре.
Праздничный салют в честь Дня Победы в Анадыре. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
На Чукотке и Камчатке прогремели первые салюты в честь Дня Победы
