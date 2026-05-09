Во Владивостоке прошел военный парад в честь Дня Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ Во Владивостоке состоялся военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В парадном строю прошли порядка 1400 человек в составе 18 расчетов, основную часть которых составили военнослужащие Тихоокеанского флота.

Праздничные мероприятия, включая военный парад, также прошли в Артеме и Уссурийске.

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая – РИА Новости. Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся во Владивостоке, передает корреспондент РИА Новости.

Утром 9 мая во Владивостоке солнечно и тепло, у площади Борцам за Власть Советов на Дальнем Востоке собрались ветераны и зрители. На центральную улицу города торжественно внесли государственный флаг РФ и знамя Победы. Собравшихся с праздником поздравил глава Приморья Олег Кожемяко

Парад принял командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина . Он по традиции объехал парадные расчеты и поздравил участников парада, ветеранов Великой Отечественной войны, жителей и гостей Владивостока. "Мы склоняем голову перед светлой памятью всех, кто отдал свою жизнь ради свободы и независимости нашей Родины. Скорбим о тех, кого уже нет с нами. Память о них останется в веках", - сказал Лиина.

В память о погибших в Великой Отечественной войне объявили минуту молчания.

Следом был исполнен государственный гимн Российской Федерации, на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерийских орудий. Начался парад.

Парадным строем прошли расчеты офицеров штаба ТОФ , экипаж атомного подводного крейсера " Александр Невский ", расчеты корабельных соединений Приморской флотилии разнородных сил, морской авиации ТОФ, береговых войск флота. По Светланской улице также промаршировали военнослужащие 55-й гвардейской Курской орденов Жукова и Суворова дивизии морской пехоты имени дважды Героя России генерал-майора М.Е. Гудкова и военнослужащие-женщины центра связи ТОФ.

В парадных расчетах прошли военнослужащие, принимавшие участие в специальной военной операции, в том числе награжденные государственными наградами.

Также по центральной улице Владивостока промаршировали курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С.О. Макарова, пограничники, сотрудники ГУФСИН, расчеты Дальневосточной пожарно-спасательной академии МЧС , курсанты таможенной академии и сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского.

Под звуки марша "Прощание славянки" сводный военный оркестр завершил парад и покинул площадь.

"Торжественным маршем по главной улице города прошли порядка 1400 человек в составе 18 парадных расчетов, основная часть из которых состояла из военнослужащих Тихоокеанского флота", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ТОФ.

После военного парада по центральной улице города проследует колонна "Бессмертного полка".

В это же время в приморском Артеме прошло торжественное шествие военнослужащих морской авиации берегового ракетного соединения ТОФ, соединения авиации ВВС и ПВО и региональных силовых ведомств. Также в шествии приняли участие ветераны морской пехоты ТОФ.

Военный парад прошел и в Уссурийске . Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Восточного военного округа, в нем приняли участие более 1050 человек. Парадное шествие открыла рота барабанщиков Уссурийского Суворовского училища, далее прошли военнослужащие общевойсковой армии ВВО, юнармейцы, бойцы мотострелковой дивизии, мотострелковой бригады, артиллерийской, ракетной, зенитной-ракетной бригад, а также сводные женские парадные расчеты, десантно-штурмовая бригада, бригада материально-технического обеспечения и казаки.