Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве проживают почти десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
- Об этом сообщил Сергей Собянин.
- Мэр столицы назвал девятое мая одной из ключевых дат в истории страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что сегодня в столице почти 10 тысяч ветеранов - это участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
"Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них - наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе", - добавил он.
По его словам, ветеранам помогают социальные работники, которые становятся для них по-настоящему близкими людьми.
"Много лет работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил. Специалисты службы проводят с ветеранами по 8-10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни", - подчеркнул Собянин.
Мэр уточнил, что также есть возможность воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением или стать участником программы "Санаторий на дому".
"Забота проявляется и в сохранении исторической памяти. В Музее Победы продолжает пополняться народная экспозиция "Лица Победы" - жители города могут найти там портреты близких или прислать свои истории", - рассказал он.
