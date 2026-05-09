В Москве проживают почти десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны - РИА Новости, 09.05.2026
16:41 09.05.2026
В Москве проживают почти десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве проживают почти десять тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.
  • Об этом сообщил Сергей Собянин.
  • Мэр столицы назвал девятое мая одной из ключевых дат в истории страны.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Почти 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны проживают в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Девятое мая - одна из ключевых дат в истории страны. В этот день мы благодарим защитников Родины в годы Великой Отечественной войны. Они занимают особое место среди жителей города, Москва окружает их уважением и вниманием", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что сегодня в столице почти 10 тысяч ветеранов - это участники боев, инвалиды, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, осажденных Севастополя и Сталинграда.
"Также в городе живут бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и вдовы погибших бойцов. Каждый из них - наша настоящая гордость и часть живой истории. Помним обо всех и оказываем поддержку на ежедневной основе", - добавил он.
По его словам, ветеранам помогают социальные работники, которые становятся для них по-настоящему близкими людьми.
"Много лет работает служба патронажа Московского Дома ветеранов войн и Вооружённых Сил. Специалисты службы проводят с ветеранами по 8-10 часов в день и сопровождают практически во всех сферах повседневной жизни", - подчеркнул Собянин.
Мэр уточнил, что также есть возможность воспользоваться бесплатным санаторно-курортным лечением или стать участником программы "Санаторий на дому".
"Забота проявляется и в сохранении исторической памяти. В Музее Победы продолжает пополняться народная экспозиция "Лица Победы" - жители города могут найти там портреты близких или прислать свои истории", - рассказал он.
ОбществоМоскваЛенинградСевастопольСергей СобянинМузей ПобедыДень Победы — 2026
 
 
