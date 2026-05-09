Рейтинг@Mail.ru
В Донецке росгвардейцы провели парад у дома 99-летнего ветерана - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:07 09.05.2026
В Донецке росгвардейцы провели парад у дома 99-летнего ветерана

Росгвардейцы в Донецке провели парад у дома ветерана Великой Отечественной войны

© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской ФедерацииСотрудники Росгвардии проводят парад у дома ветерана Анатолия Карабута в Донецке
Сотрудники Росгвардии проводят парад у дома ветерана Анатолия Карабута в Донецке - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© Фото : Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Сотрудники Росгвардии проводят парад у дома ветерана Анатолия Карабута в Донецке
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Росгвардии в Донецке провели парад у дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Карабута, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по региону.
«

"Непосредственно под окнами дома ветерана был организован праздничный концерт, после которого росгвардейцы прошли строем под марш военных лет. Фронтовик поблагодарил за оказанную честь и поделился воспоминаниями о военных годах, напомнив о важности сохранения исторической памяти", - говорится в сообщении.

Отмечается, что начальник главного управления Росгвардии по ДНР передал Анатолию Захаровичу подарок от главы Донецкой Народной Республики и поздравил фронтовика с памятной датой.
Торжественное шествие - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
"Давно об этом мечтали". Как встретили День Победы в Донбассе
Вчера, 12:34
 
Донецкая Народная РеспубликаДонецкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)День Победы — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала