В Донецке росгвардейцы провели парад у дома 99-летнего ветерана

ДОНЕЦК, 9 мая – РИА Новости. В рамках празднования 81-й годовщины Победы сотрудники Росгвардии в Донецке провели парад у дома 99-летнего ветерана Великой Отечественной войны Анатолия Карабута, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росгвардии по региону.
"Непосредственно под окнами дома ветерана был организован праздничный концерт, после которого росгвардейцы прошли строем под марш военных лет. Фронтовик поблагодарил за оказанную честь и поделился воспоминаниями о военных годах, напомнив о важности сохранения исторической памяти", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начальник главного управления Росгвардии по ДНР передал Анатолию Захаровичу подарок от главы Донецкой Народной Республики и поздравил фронтовика с памятной датой.