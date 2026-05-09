16:24 09.05.2026 (обновлено: 16:26 09.05.2026)
Появились подробности об одном из первых проектов правительства Мадьяра

© REUTERS / Bernadett Szabo
Петер Мадьяр. Архивное фото
  • Один из первых законопроектов нового правительства Венгрии будет о создании Управления по расследованию коррупционных преступлений.
  • Задача управления — выявление злоупотреблений государственным имуществом за последние двадцать лет, расследование коррупционных схем и схем вывода активов, а также содействие в уголовных процессах.
  • Новое управление будет подотчетно не правительству, а только парламенту и сможет обращаться за международной помощью в случае расследования фактов вывоза активов за рубеж.
БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Один из первых законопроектов нового правительства Венгрии будет о создании Управления по расследованию коррупционных преступлений, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"В числе первых мы представим законопроект о Национальном управлении по возвращению и защите активов... Его задача будет заключаться в выявлении злоупотреблений государственным имуществом за последние двадцать лет, расследовании коррупционных схем и схем вывода активов, оказании содействия в уголовных процессах и принятии мер по возвращению незаконно присвоенного государственного имущества", - сказал Мадьяр в своей первой речи в качестве премьер-министра Венгрии.
По его словам, новое управление будет подотчетно не правительству, а только парламенту, в случае расследования фактов вывоза активов за рубеж оно сможет обращаться за международной помощью.
