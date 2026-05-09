Появились подробности об одном из первых проектов правительства Мадьяра

БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Один из первых законопроектов нового правительства Венгрии будет о создании Управления по расследованию коррупционных преступлений, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.
"В числе первых мы представим законопроект о Национальном управлении по возвращению и защите активов... Его задача будет заключаться в выявлении злоупотреблений государственным имуществом за последние двадцать лет, расследовании коррупционных схем и схем вывода активов, оказании содействия в уголовных процессах и принятии мер по возвращению незаконно присвоенного государственного имущества", - сказал Мадьяр в своей первой речи в качестве премьер-министра Венгрии.
По его словам, новое управление будет подотчетно не правительству, а только парламенту, в случае расследования фактов вывоза активов за рубеж оно сможет обращаться за международной помощью.