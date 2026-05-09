Появились подробности об одном из первых проектов правительства Мадьяра

БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Один из первых законопроектов нового правительства Венгрии будет о создании Управления по расследованию коррупционных преступлений, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр.

По его словам, новое управление будет подотчетно не правительству, а только парламенту, в случае расследования фактов вывоза активов за рубеж оно сможет обращаться за международной помощью.