Парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром

БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра премьер-министром страны.
"Парламент Венгрии 140 голосами "за", 54 голосами "против" и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии", - огласила результаты голосования спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.