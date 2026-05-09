Парламент Венгрии избрал Мадьяра премьер-министром

15:42 09.05.2026 (обновлено: 15:49 09.05.2026)
Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра премьер-министром

© AP Photo / Denes Erdos — Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште
  • Парламент Венгрии избрал Петера Мадьяра премьер-министром страны.
  • За его избрание в парламенте проголосовало 140 человек, 54 были против, один воздержался.
БУДАПЕШТ, 9 мая - РИА Новости. Парламент Венгрии избрал председателя партии "Тиса" Петера Мадьяра премьер-министром страны.
"Парламент Венгрии 140 голосами "за", 54 голосами "против" и при одном воздержавшемся избрал Петера Мадьяра премьер-министром Венгрии", - огласила результаты голосования спикер парламента Агнеш Форстхоффер.
После оглашения результатов Мадьяр принял присягу на флаге Венгрии.
