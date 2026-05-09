Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле вывезли ядерный материал с реактора IVIC - РИА Новости, 09.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:14 09.05.2026 (обновлено: 05:18 09.05.2026)
В Венесуэле вывезли ядерный материал с реактора IVIC

Венесуэла после ударов США срочно вывезла ядерный материал с бывшего реактора

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВид на город Каракас
Вид на город Каракас - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Вид на город Каракас. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Венесуэлы завершили операцию по вывозу оставшегося ядерного материала с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC).
  • Операция была проведена в период с 18 по 29 апреля 2026 года после январской атаки США, которая повысила уровень риска.
  • В операции участвовали министерство науки и технологий Венесуэлы, национальные профильные структуры, Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA), Великобритания, а контроль гарантий и техническую проверку осуществляло МАГАТЭ.
МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы после январской атаки США в срочном порядке завершили операцию по вывозу оставшегося ядерного материала с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC), сообщил глава МИД Иван Хиль.
"В период с 18 по 29 апреля 2026 года была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала", - говорится в сообщении правительства Венесуэлы, которое опубликовал Хиль в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
Доигрались: фамилия преемника Трампа теперь зависит от Ирана
27 апреля, 08:00
Венесуэльские власти заявили, что военный удар 3 января 2026 года в районе объектов IVIC "повысил уровень риска" и подтвердил необходимость ускоренного проведения операции. Ранее Каракас обвинял США в ударах по научной инфраструктуре института.
Согласно сообщению, в операции участвовали министерство науки и технологий Венесуэлы, национальные профильные структуры, Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA), входящая в министерство энергетики США, а также Великобритания, отвечавшая за специализированную морскую перевозку. МАГАТЭ, как отмечается, осуществляло контроль гарантий, техническую проверку процесса и подготовку национального персонала.
В Каракасе напомнили, что экспериментальный реактор RV-1 завершил эксплуатационный цикл в 1991 году, а в 1997 году было принято решение о его окончательном закрытии совместно с МАГАТЭ. Часть отработанного топлива была вывезена тогда, а оставшийся материал находился под контролем и в безопасных условиях хранения.
Правительство Венесуэлы подчеркнуло, что все мероприятия были проведены в соответствии с международными стандартами физической безопасности, радиационной защиты и контроля ядерных материалов, а также подтвердило приверженность обязательствам по Договору Тлателолько, ДНЯО и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро возле президентского дворца в Каракасе, когда избирательные органы объявили его победителем президентских выборов - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
"Затишье — временное". В Венесуэле рассказали о жизни без Мадуро
6 апреля, 08:00
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала