В Венесуэле вывезли ядерный материал с реактора IVIC

МЕХИКО, 9 мая - РИА Новости. Власти Венесуэлы после январской атаки США в срочном порядке завершили операцию по вывозу оставшегося ядерного материала с территории бывшего исследовательского реактора RV-1 Института венесуэльских научных исследований (IVIC), сообщил глава МИД Иван Хиль.
"В период с 18 по 29 апреля 2026 года была проведена безопасная операция по локализации, извлечению, наземной транспортировке и отправке оставшегося ядерного материала", - говорится в сообщении правительства Венесуэлы, которое опубликовал Хиль в Telegram-канале.
Согласно сообщению, в операции участвовали министерство науки и технологий Венесуэлы, национальные профильные структуры, Национальная администрация по ядерной безопасности США (NNSA), входящая в министерство энергетики США, а также Великобритания, отвечавшая за специализированную морскую перевозку. МАГАТЭ, как отмечается, осуществляло контроль гарантий, техническую проверку процесса и подготовку национального персонала.
В Каракасе напомнили, что экспериментальный реактор RV-1 завершил эксплуатационный цикл в 1991 году, а в 1997 году было принято решение о его окончательном закрытии совместно с МАГАТЭ. Часть отработанного топлива была вывезена тогда, а оставшийся материал находился под контролем и в безопасных условиях хранения.
Правительство Венесуэлы подчеркнуло, что все мероприятия были проведены в соответствии с международными стандартами физической безопасности, радиационной защиты и контроля ядерных материалов, а также подтвердило приверженность обязательствам по Договору Тлателолько, ДНЯО и соглашению о гарантиях с МАГАТЭ.