Российские соотечественники возложили цветы к мемориалу в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Российские соотечественники в День Победы возложили цветы в Национальном мемориале Второй мировой войны в американской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Участники мероприятия возложили цветы к так называемой Стене свободы, на которой выложены 4,048 золотых звезд, каждая из которых символизирует сто американцев, погибших во время войны.
Мероприятия, посвященные Дню победы проходят в различных американских городах.
