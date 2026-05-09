Российские соотечественники возложили цветы к мемориалу в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 мая - РИА Новости. Российские соотечественники в День Победы возложили цветы в Национальном мемориале Второй мировой войны в американской столице, передает корреспондент РИА Новости.

Участники мероприятия возложили цветы к так называемой Стене свободы, на которой выложены 4,048 золотых звезд, каждая из которых символизирует сто американцев, погибших во время войны.