Президент Узбекистана завершил визит в Москву.

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, где он принимал участие в праздничных мероприятиях, завершился, передает агентство МИД Узбекистана "Дуне".
"Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в город Москву сегодня завершился... По завершению мероприятий президент нашей страны отбыл в Ташкент. В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России", - говорится в сообщении.
В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также в числе иностранных гостей президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.