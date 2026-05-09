Президент Узбекистана завершил визит в Москву
15:46 09.05.2026
Президент Узбекистана завершил визит в Москву

Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву завершился

Президент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Узбекистана завершил визит в Москву.
  • Шавкат Мирзиеев принимал участие в праздновании 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне .
  • Во Внуково высокого гостя проводили официальные лица России.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, где он принимал участие в праздничных мероприятиях, завершился, передает агентство МИД Узбекистана "Дуне".
"Рабочий визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в город Москву сегодня завершился... По завершению мероприятий президент нашей страны отбыл в Ташкент. В международном аэропорту "Внуково" высокого гостя проводили официальные лица России", - говорится в сообщении.

В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Абхазии Бадра Гунба, Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также в числе иностранных гостей президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
