"Уралвагонзавод" отправил в войска партии сразу трех типов танков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Победы отправил в войска партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.

Отмечается, что в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент был сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.