"Уралвагонзавод" отправил в войска партии сразу трех типов танков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Победы отправил в войска партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Концерн "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент был сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.
В пресс-службе добавили, что в годы Великой Отечественной войны три завода в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске, сейчас входящие в "Уралвагонзавод", выпустили почти половину всех произведенных в СССР средних танков - порядка 50 тысяч единиц.
