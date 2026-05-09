"Уралвагонзавод" отправил в войска партии сразу трех типов танков - РИА Новости, 09.05.2026
06:16 09.05.2026
"Уралвагонзавод" отправил в войска партии сразу трех типов танков

На Урале в преддверии Дня Победы отправили партии трех типов танков

Танк Т-90М "Прорыв
Танк Т-90М "Прорыв. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Уралвагонзавод» отправил в войска партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М.
  • При производстве и доработке танков был учтен опыт боевого применения техники и обратная связь от военнослужащих с передовой.
  • Главный акцент при доработке танков был сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. "Уралвагонзавод" в преддверии Дня Победы отправил в войска партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М, сообщили журналистам в пресс-службе концерна.
"Концерн "Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") в преддверии 81-й годовщины Великой Победы отправил в российскую армию очередные партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М в рамках государственного оборонного заказа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в процессе производства и доработки конструкторы учли опыт боевого применения техники и обратную связь от военнослужащих с передовой. Главный акцент был сделан на комплексном повышении выживаемости машин и безопасности экипажа.
В пресс-службе добавили, что в годы Великой Отечественной войны три завода в Нижнем Тагиле, Челябинске и Омске, сейчас входящие в "Уралвагонзавод", выпустили почти половину всех произведенных в СССР средних танков - порядка 50 тысяч единиц.
