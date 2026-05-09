Глава "Уралвагонзавода" рассказал танках Т-72, Т-80 и Т-90

06:15 09.05.2026
Глава "Уралвагонзавода" Потапов: Т-72, Т-80 и Т-90 отвечают современным вызовам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Уралвагонзавод» отправил в войска партии танков Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3.
  • Гендиректор концерна Александр Потапов заявил, что современные танки Т-72, Т-80 и Т-90 быстро совершенствуются для адаптации к меняющимся условиям.
  • В числе внесенных относительно недавно изменений — доработанная система радиоэлектронной борьбы и дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Современные российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, как и легендарный Т-34 более 80 лет назад, отвечают современным вызовам и быстро совершенствуются для адаптации к меняющимся условиям, заявил гендиректор концерна "Уралвагонзавод" Александр Потапов.
"Уралвагонзавод" (в составе госкорпорации "Ростех") в преддверии Дня Победы отправил в войска партии сразу трех типов танков - Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3.
"В свое время легендарный Т-34 полностью отвечал требованиям эпохи. Он стал не просто боевой машиной - танком Победы. И сегодня в бою наши Т-72, Т-80 и Т-90 также отвечают современным вызовам, боевым условиям и новым угрозам. Но это уже иные танки. Это новые технические решения, рожденные плеядой молодых и талантливых инженеров-конструкторов", - приводит слова Потапова пресс-служба концерна.
Гендиректор уточнил, что современные инженеры продолжают традиции конструкторской школы победителей, способны быстро реагировать на изменяющиеся условия, адаптироваться, чтобы боевые машины сохраняли превосходство на поле боя и оставались самым защищенным и маневренным средством ведения огня.
"Пройдёт время, появятся новые танки, как ответ на новые угрозы, но сделают их на основе того, что мы создаём сейчас. И наши дети и внуки будут говорить о сегодняшних 72-х, 80-х и 90-х так же, как мы говорим о Т-34", - добавил Потапов.
В пресс-службе отметили, что ремонтные бригады предприятий УВЗ, ведущие свою историю с 1942 года, вместе с военнослужащими восстанавливают технику в непосредственной близости от передовой, работают в тесном контакте с технологами и конструкторами и оперативно передают им информацию из войск.
Конструкции танков совершенствуются постоянно, отметили в УВЗ. В числе внесенных относительно недавно изменений - доработанная система радиоэлектронной борьбы, дополнительная защита проекции моторно-трансмиссионного отсека. Работа над развитием как пассивной, так и активной защиты и повышением эксплуатационных и технических характеристик боевых машин продолжается.
