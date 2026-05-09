12:25 09.05.2026
В Улан-Удэ прошел "Бессмертный автополк"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ прошла акция «Бессмертный автополк», в ходе которой колонна автомобилей с символикой Победы проехала по главным улицам города.
  • В городе на различных площадках проходят концертные программы, мастер-классы, выставки рисунков и ретроспективы.
  • В честь Дня Победы в Улан-Удэ прозвучал полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы, который произвел ветеран труда Сергей Варавин.
УЛАН-УДЭ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный автополк" прошла в столице Бурятии Улан-Удэ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Улан-Удэ прошел "Бессмертный автополк". Колонна ярких автомобилей, украшенных символикой Победы, проехала по главным улицам города, объединяя поколения и напоминая о великом подвиге наших предков", - говорится в сообщении.
На различных площадках Улан-Удэ проходят концертные программы, мастер-классы, выставки рисунков, ретроспективы. В парках жителей города угощают солдатской кашей. На улицах можно встретить трамвай Победы, который символизирует первый поезд с победителями Великой Отечественной войны, прибывший 21 июля 1945 года на Белорусский вокзал.
Также в честь Дня Победы в столице республики прозвучал полуденный выстрел из 122-миллиметровой гаубицы. Произвел его ветеран труда, отец участника СВО Сергей Варавин.
