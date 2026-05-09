22:06 09.05.2026 (обновлено: 23:06 09.05.2026)
Запад ждал поражения России за несколько месяцев, заявил Путин

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Запад, поддержав Украину, ждал крушения российской государственности за несколько месяцев, но у них не получается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Пообещали помощь (Украине - ред.) и начали раскручивать противостояние с Россией, которое продолжается до сих пор. Я думаю, что дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь. Возникает вопрос, а зачем? Во-первых, ждали сокрушительного поражения России, мы хорошо знаем, крушения государственности в течение нескольких месяцев. Не получается", - сказал глава государства журналистам.
