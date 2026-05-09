На Украине хотят запретить имеющим бронь от мобилизации выезжать из страны

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Имеющим бронь от мобилизации мужчинам на Украине могут запретить выезжать за границу, а студентов будут отчислять из вузов, следует из заявления депутата Верховной рады, глава подкомитета по вопросам кибербезопасности и правительственной связи Александр Федиенко.

"Покупают (мужчины призывного возраста - ред.) себе бронь, и тут же в отпуск, и угнал. А он не возвращается. А числятся как в броне. Мои коллеги вообще предлагают запретить заграничные отпуска. Ну, а я хотя бы такую инициативу выдвигаю", - приводит слова Федиенко издание "Страна.ua" .

По словам Федиенко, он планирует предложить парламенту механизмы контроля за мужчинами, которые выезжают за границу и не возвращаются. Депутат также заявил, что возможны отчисления из вузов студентов-мужчин возрастом 25-30 лет.

"Как было сказано на прямом языке, что на сегодня отсрочки возрастной категории 25-35 плюс имеют примерно 200 тысяч учащихся, 20% этих людей вообще ни разу не учились, не были в учебном заведении, физически не были. И поэтому, возможно, для той категории студентов, дневной формы обучения, возрастной категории 25-35 плюс, если они не посещают учебное заведение, должны быть санкции, их отчислить", - добавил депутат.