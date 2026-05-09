Участники СВО проходят по Красной площади на параде в честь Дня Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Участники специальной военной операции торжественным маршем идут на параде в честь Дня Победы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"На Красной площади - парадные расчеты военнослужащих - участников специальной военной операции", - сказал диктор.
Под боевыми знаменами торжественным маршем прошли 17 Героев России и 83 кавалера ордена Мужества, награжденные за храбрость и отвагу.
В субботу на Красной площади проходит военный парад, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.