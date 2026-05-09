МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нацизм поднимает голову в Европе и на Украине, что неизбежно ведет к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Мы обязаны помнить главное: победа стала возможной только потому, что наши предки были едины. <…> Сегодня, спустя десятилетия, мы вновь видим, как в Европе и на постсоветском пространстве поднимают голову идеологии ненависти, разделения и превосходства одних людей над другими. История ясно показывает: всякий раз, когда народы исторической Руси разъединяют, начинается трагедия", — написал он.
По словам Дмитрука, крайне важно оставаться на стороне правды, то есть тех, "кто 81 год назад победил зло и освободил мир от порабощения".
Как сообщали РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимает на видео тех, кто возлагает цветы на братских могилах, выносит штрафы за использование георгиевской ленточки и внимательно отслеживает ее появление в кадре на видео. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о "последствиях".