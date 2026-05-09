"Начинается трагедия": депутат Рады выступил с заявлением к 9 Мая - РИА Новости, 09.05.2026
16:29 09.05.2026 (обновлено: 20:36 09.05.2026)
"Начинается трагедия": депутат Рады выступил с заявлением к 9 Мая

Дмитрук: на Украине и в Европе возрождаются идеологии ненависти

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что на Украине и в Европе поднимает голову нацизм, что неизбежно ведет к катастрофе.
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Нацизм поднимает голову в Европе и на Украине, что неизбежно ведет к катастрофе, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Мы обязаны помнить главное: победа стала возможной только потому, что наши предки были едины. <…> Сегодня, спустя десятилетия, мы вновь видим, как в Европе и на постсоветском пространстве поднимают голову идеологии ненависти, разделения и превосходства одних людей над другими. История ясно показывает: всякий раз, когда народы исторической Руси разъединяют, начинается трагедия", — написал он.
По словам Дмитрука, крайне важно оставаться на стороне правды, то есть тех, "кто 81 год назад победил зло и освободил мир от порабощения".
Как сообщали РИА Новости активисты, служба государственной безопасности в странах Прибалтики запрещает людям поздравлять друг друга с Днем Победы публично и в частных переписках, снимает на видео тех, кто возлагает цветы на братских могилах, выносит штрафы за использование георгиевской ленточки и внимательно отслеживает ее появление в кадре на видео. Правозащитников, которые планируют посещение советских памятников 9 мая, власти предупреждают о "последствиях".
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что идеология и практика нацизма возрождаются в Германии и в странах, некогда присоединившихся к нацистам в войне против СССР. Он добавил, что такой курс наблюдается в Финляндии, а также в Эстонии, Латвии, Литве.
В миреЕвропаУкраинаПрибалтикаАртем ДмитрукСергей ЛавровВерховная Рада Украины
 
 
