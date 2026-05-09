11:49 09.05.2026 (обновлено: 11:53 09.05.2026)
Путин на приеме в Кремле произнес тост за поколение победителей и дружбу народов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Президент России Владимир Путин проводит прием в Кремле для глав иностранных делегаций в День Победы
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов.
Торжественный прием для зарубежных гостей состоялся в Кремле в День Победы.
"Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!" - сказал глава государства на приеме по случаю Дня Победы в Кремле.
В Москву на празднование 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Абхазии Бадра Гунба, президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Также в числе иностранных гостей президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Синиша Каран, председатель Народной скупщины Республики Сербской Ненад Стевандич и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик.
