Путин на приеме в Кремле произнес тост за поколение победителей

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на приеме в Кремле поднял тост за поколение победителей и дружбу стран и народов.

Торжественный прием для зарубежных гостей состоялся в Кремле в День Победы.

"Позвольте предложить тост за поколение победителей, за торжество правды и справедливости, за дружбу и процветание стран и народов. С праздником вас, дорогие друзья! С Днем Победы!" - сказал глава государства на приеме по случаю Дня Победы в Кремле.