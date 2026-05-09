16:49 09.05.2026 (обновлено: 17:09 09.05.2026)
Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса

Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом.
  • Президент России отметил позитивную роль работы межправительственной комиссии в продвижении торгово-экономических связей.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом.
Путин провел в Кремле переговоры с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом.
"Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 (годом - ред.). Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика", - сказал Путин в ходе встречи.
Глава государства отметил, что в продвижении торгово-экономических связей позитивную роль играет работа межправительственной комиссии.
Лидер Лаоса в числе других иностранных гостей прибыл в Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
ЭкономикаРоссияЛаосВладимир ПутинТхонглун Сисулит
 
 
