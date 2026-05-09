МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил двукратное увеличение взаимной торговли России и Лаоса по итогам прошлого года по сравнению с 2024 годом.

"Отмечаем позитивную динамику во взаимной торговле. По итогам прошлого года товарооборот увеличился в два раза по сравнению с 2024 (годом - ред.). Общие объемы пока скромные, но в целом у нас хорошая динамика", - сказал Путин в ходе встречи.