В Тюмени начался парад Победы
08:52 09.05.2026 (обновлено: 09:46 09.05.2026)
В Тюмени начался парад Победы

Парад "Салют, Победа!" начался в Тюмени

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тюмени начался Парад «Салют, Победа».
  • В параде участвуют подразделения Тюменского гарнизона, включая курсантов и сотрудников ТВВИКУ, МЧС, УФСИН и Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.
  • Парад продолжился театрализованным шествием, посвященным Тюмени, и шествием участников акции «Бессмертный полк».
ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад "Салют, Победа" начался в Тюмени, в нем участвуют подразделения Тюменского гарнизона, передает корреспондент РИА Новости.
Празднование началось с плац-парада с участием курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
После прохода группы знаменосцев - почетного караула ТВВИКУ со знаменем Победы и флагом Российской Федерации - и обращения губернатора Александра Моора к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам торжества, началось торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона.
В нем участвуют сотрудники и курсанты ТВВИКУ, сотрудники МЧС, управления Федеральной службы исполнения наказаний и Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.
Продолжился парад театрализованным шествием, посвященным Тюмени - городу трудовой доблести и славы - и шествием участников акции "Бессмертный полк".
ТюменьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)День Победы — 2026
 
 
