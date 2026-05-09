В Тюмени начался парад Победы

ТЮМЕНЬ, 9 мая - РИА Новости. Парад "Салют, Победа" начался в Тюмени, в нем участвуют подразделения Тюменского гарнизона, передает корреспондент РИА Новости.
Празднование началось с плац-парада с участием курсантов Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
После прохода группы знаменосцев - почетного караула ТВВИКУ со знаменем Победы и флагом Российской Федерации - и обращения губернатора Александра Моора к ветеранам Великой Отечественной войны и участникам торжества, началось торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона.
В нем участвуют сотрудники и курсанты ТВВИКУ, сотрудники МЧС, управления Федеральной службы исполнения наказаний и Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России.
Продолжился парад театрализованным шествием, посвященным Тюмени - городу трудовой доблести и славы - и шествием участников акции "Бессмертный полк".