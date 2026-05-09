В Ташкенте проходит акция "Бессмертный полк" на территории мемориального комплекса "Братские могилы".

ТАШКЕНТ, 9 мая - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" проходит 9 мая в Ташкенте на территории мемориального комплекса "Братские могилы", передает корреспондент РИА Новости.

Узбекистане 9 мая с 1999 года отмечается как День памяти и почестей. Акция "Бессмертный полк" проводится на территории комплекса "Братские могилы" с 2014 года.

Люди с раннего утра приходили к "Братским могилам", чтобы возложить цветы к Вечному огню и поздравить ветеранов. Присоединившиеся к акции "Бессмертный полк" прошли по аллеям мемориала с фотографиями своих родных и близких - участников войны, исполняя песни военных лет. На территории комплекса звучит музыка в исполнении военного оркестра, а курсанты военных училищ демонстрируют строевую подготовку и навыки обращения с оружием.

"Братские могилы" были установлены в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941-1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений. В канун праздника территорию комплекса благоустроили.