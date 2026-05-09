08:23 09.05.2026 (обновлено: 09:22 09.05.2026)
Танк Т-60 открыл парад техники в Кемерово

В Кемерово проходит парад техники в честь 81-й годовщины Победы

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Парад техники в честь 81-й годовщины Победы в Кемерово открыл танк Т-60.
  • Танк Т-60 — это советский легкий танк, разработанный в августе 1941 года и принимавший участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны.
  • В параде также приняли участие другие образцы военной техники времен Великой Отечественной войны, включая танк Т-70 и советские грузовики.
КЕМЕРОВО, 9 мая – РИА Новости. Парад техники в честь 81-й годовщины Победы в Кемерово открыл Танк Т-60, передает корреспондент РИА Новости.
"На Главной площади Кузбасса - советский легкий танк, предназначенный для поддержки пехоты "Танк Т-60". Разработан КБ (Конструкторским бюро - ред.) Московского танкового завода №37 на базе танка Т-40 в августе 1941 года. В сентябре Т-60 был принят на вооружение Красной Армии", – сказал ведущий парада.
Танки Т-60 принимали участие в битве за Москву, в Сталинградском сражении, Харьковской операции, битве за Крым, прорыве блокады Ленинграда. До конца войны легкие танки продолжали нести службу в бронетанковых подразделениях Красной Армии.
За ним проследовал советский легкий танк Т-70.
"Разработан в 1941 году на Горьковском автомобильном заводе. Стал последней крупносерийной бронированной машиной этого типа в Красной армии, а также вторым по массовости танком военного времени после Т-34", – сказал ведущий.
В параде приняли участие автомобили и военная техника времен Великой Отечественной войны, а также советские грузовики.
