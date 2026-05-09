02:24 09.05.2026
Священник рассказал, что нужно сделать 9 мая

Священник Береговой: 9 мая нужно помолиться о том, чтобы каждый враг был разбит

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой посоветовал 9 мая помолиться о том, чтобы стране никогда больше не выпадало испытаний, подобных Великой Отечественной войне.
  • Клирик также отметил, что День Победы стал семейным праздником, который можно отметить за общим столом, и назвал это хорошим явлением.
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В День Победы нужно молиться о том, чтобы стране никогда больше не выпадало испытаний, подобных Великой Отечественной войне, и чтобы каждый враг был разбит и отброшен, сказал РИА Новости руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой.
"Нужно в эти замечательные дни помолиться о том, чтобы ничего подобного в жизни нашей страны больше не происходило, чтобы каждый враг был разбит и отброшен назад. А потом уже посидеть в кругу родных и вкусить то, что будет на столе, что Бог подаст и жена приготовит", – сказал священнослужитель.
То, что День Победы стал семейным праздником, который есть возможность отметить за общим столом – хорошее явление, заключил Береговой.
