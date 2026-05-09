Украинская сторона знает, что нужно для успеха переговоров, заявил Ушаков

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Украинская сторона знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд переговоров был успешным, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона, я имею ввиду в первую очередь украинскую сторону. И она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным", - подчеркнул он.