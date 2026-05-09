Политолог оценил вероятность переброски военных США в Польшу

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Польши Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.
"Я думаю, что все-таки маловероятен сценарий того, что мы увидим отправку военных (США - ред.) в Польшу. На первом сроке Трампа, в 2020 году, у власти в Польше были консерваторы из партии "Право и справедливость", то есть политические союзники Трампа. Они его пытались всячески задобрить и даже пытались создать так называемый "Форт Трамп" в Польше, куда могли бы отправить войска из Германии", - сказал Дудаков интернет-порталу NEWS.ru.
По его словам, сейчас у власти в Польше либералы. Кроме того, премьер-министром является Дональд Туск, который считается "ярым оппонентом Трампа", из-за чего, по мнению Дудакова, им сложно будет договориться.