Политолог оценил вероятность переброски военных США в Польшу

16:19 09.05.2026 (обновлено: 16:30 09.05.2026)
Дудаков: Трамп и Туск не смогут договориться о переброске войск США в Польшу

Флаги США и Польши. Архивное фото
  • Политолог Малек Дудаков считает маловероятным переброску военных США в Польше.
  • Ранее Трамп допускал переброску части американских войск из Германии в Польшу.
  • По мнению Дудакова, договориться о размещении военных США в Польше Трампу и Туску будет сложно из-за политических разногласий.
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Польши Дональд Туск не смогут договориться о размещении военных США в Польше, заявил политолог-американист Малек Дудаков.
Ранее Трамп на фоне разногласий с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем допустил переброску части американских войск из Германии в Польшу.
"Я думаю, что все-таки маловероятен сценарий того, что мы увидим отправку военных (США - ред.) в Польшу. На первом сроке Трампа, в 2020 году, у власти в Польше были консерваторы из партии "Право и справедливость", то есть политические союзники Трампа. Они его пытались всячески задобрить и даже пытались создать так называемый "Форт Трамп" в Польше, куда могли бы отправить войска из Германии", - сказал Дудаков интернет-порталу NEWS.ru.
По его словам, сейчас у власти в Польше либералы. Кроме того, премьер-министром является Дональд Туск, который считается "ярым оппонентом Трампа", из-за чего, по мнению Дудакова, им сложно будет договориться.
